Cinq ans après la mort de son grand-père, le légendaire boxeur Muhammad Ali, à 74 ans, Ali Walsh est impatient d’ajouter à l’héritage familial alors qu’il se lance dans sa propre carrière professionnelle. Le poids moyen de 21 ans fera ses débuts professionnels sur ESPN dans le cadre de la carte principale du combat de samedi entre Joshua Franco et Andrew Moloney à Tulsa. Ali Walsh s’était battu en amateur, mais a ensuite signé avec Top Rank, pour devenir pro dans la division des poids moyens.

Maintenant, le joueur de 21 ans affrontera Jordan Weeks, un ancien combattant de MMA, au Hard Rock Hotel and Casino de Tulsa dans l’Oklahoma en tant que petit-fils de « The Greatest ». Nico Ali sait que sa lignée sera le buzz constant lorsqu’il mettra le pied dans le ring des quatre carrés alors que son premier combat professionnel a lieu 61 ans après le premier combat professionnel de Muhammad Ali. « Pour le monde entier, il s’agit peut-être de poursuivre l’héritage du plus grand combattant de l’histoire, mais je ne le vois pas comme ça. Il s’agit plutôt de marcher sur les pas de mon grand-père, ça me met un peu la pression, mais tout le monde a besoin de pression pour accomplir de grandes choses », a déclaré Walsh.

Il a eu le meilleur coach du monde

Né à Chicago mais habitant de Las Vegas depuis l’âge de quatre ans, Nico Ali n’a pas été captivé par le sport qui a fait la renommée éternelle de son grand-père. Sa mère Rasheda Ali, qui était la fille de la seconde épouse de Muhammad Ali, s’est également d’abord opposée au désir de son fils de pratiquer le même métier que son grand-père. Mais la boxe était dans l’ADN de sa famille et c’est à 14 ans qu’il a finalement pris le sport au sérieux et pour l’aider, il a eu le meilleur mentor du monde.