Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d’une réunion avec le public et de jeunes à Volgograd ce lundi, a indiqué que l’occident tente déjà de remettre en cause les résultats des prochaines élections en Russie prévues en septembre. « Nous ne céderons jamais aux ultimatums et aux menaces. Nous agirons toujours sur la base des intérêts fondamentaux de notre peuple. C’est également le cas des prochaines élections à la Douma d’État (chambre basse du parlement). Nos homologues occidentaux cherchent à influencer leurs résultats » a déclaré le ministre.

« Ils essaient de semer le doute sur leur équité et remettent en question leurs résultats. Nous avons vu tout cela lors des précédentes campagnes électorales, mais maintenant tout cela est probablement plus vivant », a-t-il ajouté. Pour le ministre, les citoyens russes sont assez murs pour évaluer et apprécier le travail abattu par le gouvernement. « Nous n’avons qu’une seule réponse à toutes ces tentatives. Nous sommes guidés principalement et exclusivement par la volonté de nos citoyens, la volonté de notre peuple. Nos citoyens sont suffisamment mûrs pour évaluer eux-mêmes le travail des dirigeants, pour déterminer à qui ils veulent voir dans la future Douma d’Etat et comment ils voient les voies du développement futur du pays », a noté le ministre.

“Ils ne peuvent pas nous parler comme cela”

D’après Lavrov, la Russie n’a jamais glissé dans un isolement ou une confrontation volontaire dans les affaires internationales. Pour le chef de la diplomatie russe, Moscou est prêt à cultiver ses liens avec les États-Unis, l’Union européenne et l’OTAN sur les principes d’égalité, de respect mutuel et de recherche d’un équilibre des intérêts. « Mais uniquement sur la base du respect mutuel et de l’égalité », a-t-il souligné. Selon le ministre, personne ne peut dicter ses conditions à Moscou. « Quand les représentants de ces pays, ces organisations nous disent : oui, nous sommes prêts à raccommoder les liens avec la Russie, mais d’abord la Russie doit changer son comportement et doit faire ceci et cela, mais ils ne peuvent pas nous parler comme cela », a souligné Lavrov.

Les prochaines élections

« Il est tout simplement imprudent de parler avec la Fédération de Russie en utilisant un tel langage. Cependant, notre bonne volonté est connue de tous. Si vous voulez parler sur un pied d’égalité, vous êtes le bienvenu à tout moment, nos portes sont ouvertes » a déclaré Lavrov. Juin dernier, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret sur la tenue du vote à la Douma d’État pour le 19 septembre 2021. L’élection se déroulera sur trois jours, les 17, 18 et 19 septembre.