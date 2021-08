Le richissime homme d’affaires nigérian Aliko Dangote compte injecter un milliard de dollars dans le développement des activités de sa société de production de sucres au Nigéria. Selon les précisions apportées sur ce projet, l’objet est d’augmenter les capacités de production de la Dangote Sugar Refinery (DSR). D’une production annuelle de 1,44 million de tonnes, la structure sera à même de produire 2 millions de tonnes de sucre brut. La société compte également augmenter la superficie des terres cultivée de canne à sucre.

Bientôt 100 000 hectares de terres cultivée

Dans les états de Taraba, de Nassarawa et d’Adamawa, la compagnie compte atteindre 100 000 hectares de canne à sucre. Rappelons qu’il y a quelques semaines, la Banque centrale du Nigéria avait fait bénéficier à l’entreprise d’Aliko Dangote une dérogation sur l’importation du sucre. Au total, la Dangote Sugar Refinery (DSR) a produit au cours des six premiers mois de l’année 403 846 tonnes de sucre raffiné.

Les ambitions de Dangote

Rappelons que le richissime homme d’affaires nigérian Aliko Dangote intervient dans beaucoup d’autres secteurs en plus du sucre. Il y a quelques semaines, l’homme d’affaires avait annoncé la fin de la construction de la plus grande raffinerie d’Afrique. A la faveur d’une interview qu’il a accordée au The Africa Report/Jeune Afrique, l’homme dont la fortune est évaluée à 12,1 milliards de dollars a réaffirmé ses ambitions pour le continent africain.