Il y a quelques jours, une dizaine de personnes ont été tuées lorsqu’un véhicule des douanes a percuté des usagers de la route dans la zone du gouvernement local de Jibia dans l’Etat de Katsina au nord du Nigéria. Des témoins ont déclaré que les douaniers pourchassaient les contrebandiers dans la communauté frontalière lorsque l’accident s’est produit. Dans une déclaration de son porte-parole, Abdu Labaran, le gouverneur Aminu Bello Masari a déclaré qu’il ne tolérerait plus de tels meurtres insensés. Ce mardi, lors de sa visite dans la ville de Jibia pour présenter ses condoléances aux familles de 10 personnes victimes de l’accident, le gouverneur de l’un des Etats les plus touchés par l’insécurité, a fait une déclaration pour le moins inattendue.

« Nous aussi devrions acheter les armes et nous protéger »

Lors de sa visite à Jibia, le gouverneur Masari, par son assistant média, Malam Abdu Labaran, a fait une déclaration. Masari a noté qu’il est moralement répréhensible pour les gens de se soumettre à bon marché aux bandits sans aucune tentative pour se défendre. « Nous devons intensifier les prières avec des esprits purs pour demander le pardon et l’intervention de Dieu. Nous devons tous nous lever pour contrer le défi de l’insécurité, nous ne devons pas nous asseoir et regarder certaines personnes acheter des armes à feu attaquer nos maisons, nous devons aussi acheter les armes et nous protéger » a souligné la déclaration.

Pour Masari, c’est la « soumission douce du peuple » qui enhardit les bandits à poursuivre leurs « activités odieuses » ; soulignant que les gens doivent défaire leur esprit de l’idée erronée que la sécurité est la seule responsabilité du gouvernement. Il y a deux semaines, le gouverneur a révélé que « 10 des 34 zones du gouvernement local de l’État de Katsina », subissent quotidiennement de graves attaques de la part des bandits qui « tuent, violent, blessent les gens, brûlent des maisons et volent du bétail ».

Aussi alors qu’il avait reçu le chef de L’état-major de l’armée nigériane (COAS), Faruk Yahaya, lors d’une visite de courtoisie, le gouverneur a qualifié le niveau d’insécurité à Katsina d’alarmant, soulignant que le problème de l’insécurité dans l’État doit être surmonté et que la normalité dans la région, rapidement rétablie.