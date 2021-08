La situation sécuritaire devient de plus en plus préoccupante au Nigéria. Selon les mots du président national du Parti démocratique du peuple (PDP), Uche Secondus, lors d’une visite chez l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, l’économie du pays se porte mal, avec un faible niveau de sécurité caractérisé par le « banditisme (et) des enlèvements dans tout le pays ».

« C’est là que réside l’espoir »

Il s’agit là d’une situation qui suscite aussi l’inquiétude de l’ex-chef de l’Etat. Cependant, Olusegun Obasanjo pense que même si la situation au Nigéria est critique, l’espoir n’est pas pour autant perdu. « La situation est mauvaise, très mauvaise, mais la situation n’est pas irrémédiable. C’est là que réside l’espoir. La situation est très mauvaise, mais elle n’est pas irrémédiablement irrémédiable. Par conséquent, nous avons besoin de tout le monde sur le pont. Mettons de côté la politique partisane et réfléchissons à ce que nous pouvons faire pour amener le Nigeria là où il est censé être et le faire avancer » a-t-il estimé.

Suite aux déclarations de l’ancien numéro un nigérian, Uche Secondus, a déclaré, face à la presse, que la gravité de la situation nécessite l’intervention des anciens, à qui les gouvernants actuels doivent tendre la main. « Nous ne pouvons pas continuer à regarder sans tendre la main aux anciens afin qu’ils puissent venir se réunir et conseiller le gouvernement actuel. C’est le devoir d’un homme d’État » a déclaré le président du PDP.