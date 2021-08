Mauvaise nouvelle pour l’ex-président soudanais Omar el-Béchir et deux autres anciens responsables. Ce mercredi, les autorités du pays ont annoncé que l’ex-président sera transmis à la juridiction internationale. Le gouvernement soudanais par la voix de Mariam al-Mahdi, ministre des Affaires étrangères a annoncé la nouvelle ce jour selon des sources concordantes.

Les deux autres personnalités dans la tourmente sont Abdel Rahim Mohamed Hussein, ancien ministre de la Défense et Ahmed Haroun, ex-gouverneur de l’État du Kordofan-Sud. Ces deux personnalités sont en détention dans leur pays après leur arrestation précipité par la chute de l’ex-président. Ils sont soupçonnés de “génocide” et crimes contre l’humanité pendant le conflit au Darfour.

300000 morts

Reconnu coupable de corruption et privé de sa liberté, l’ex-président Omar el-Béchir risque de connaître dans les prochains mois, les moments les plus sombres de sa vie. Il est comme les deux responsables cités un peu plus haut, soupçonné de crimes contre l’humanité et de “génocide” pendant le conflit au Darfour. Pour rappel, 300 000 personnes auraient perdu la vie pendant les conflits au Darfour et plus de 2 millions de personnes se seraient déplacées principalement au cours des premières années de violences, selon des chiffres de l’ONU