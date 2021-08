En France, c’est selon les chiffres officiels, “46 millions de français, soit 66,8%“, qui ont été vaccinés au moins une fois et un peu moins de 39 millions complètement vaccinés. Le pays étant en passe d’atteindre son objectif de 50 millions de personnes vaccinées au moins une fois d’ici la fin du mois. Et cela grâce au pass sanitaire prôné et maintenu envers et contre tout par le gouvernement Macron. Mais les oppositions persistaient avec samedi dernier plusieurs manifestants descendus dans plusieurs villes du pays pour protester contre ce qu’ils considèrent comme une « atteinte à leurs libertés civiles et personnelles ». Ce mardi en déplacement à Bormes-les-Mimosas, une ville du sud-est du pays, le président français a tenu à rappeler aux français que leur « destin est d’abord une histoire collective ».

Chacun doit « savoir quel devoir il a à l’égard de la nation… »

« Il n’y a aucune nation qui tienne si chacun demande ses droits avant de savoir quel devoir il a à l’égard de la nation » a déclaré ce Mardi le président Macron à Bormes-les-Mimosas. Une ville du sud, région où le mouvement anti-pass semble être le plus fort mais où également, les taux de vaccination sont les plus bas. Mais si le président Macron a acté ce déplacement c’est d’abord pour commémorer le 77ème anniversaire de « la libération de la ville du joug nazi ». Mais une occasion pouvant en offrir une autre, Emmanuel Macron a profité de l’évènement pour envoyer un message aux protestataires anti-pass sanitaire.

À la tribune, ce mardi, le chef de l’état s’est appuyé sur l’héritage nationaliste et collectif de la période de la lutte contre l’envahisseur nazi pour rappeler que, comme ceux qui avaient combattu « il y a 77 ans » les français se doivent de comprendre que leur « destin » commun, celui en tant que nation, « est d’abord une histoire collective où rien n’est possible sans la contribution de tous ». De fait la liberté de chacun, ne pouvait être que lorsque, « la liberté de tous » est garantie. Les citoyens français devaient donc souffrir le sacrifice de voir leur « libertés civiles et personnelles » restreintes pour permettre au plus grand nombre et au pays de vaincre la pandémie.