En pleine pandémie contre le coronavirus, les esprits s’échauffent. L’annonce de la mise en place prochaine du passeport vaccinal au Québec sur le modèle du pass sanitaire français n’est pas du goût de certains antivax qui semblent désormais être prêts à tout.

En effet, le ministre de la santé Christian Dubé qui se charge très souvent d’annoncer les mauvaises nouvelles aux québécois notamment concernant le confinement ou le port du masque, a été menacé après l’annonce de la mise en place prochaine du passeport vaccinal face au variant delta qui sévit dans le monde. Pour l’heure, les organisations internationales et les autorités sanitaires reconnaissent le bien fondé du vaccin dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

Un homme lourdement armé, des menaces sur Facebook

L’homme en question du nom de Dany Roy avait ouvertement menacé M. Dubé en faisant une promesse sur la tête des enfants de ce dernier (voir image ci-dessous). Appelé à réagir, le ministre a déploré le climat qui règne dans certains milieux antivax. «Je pense que c’est vraiment inapproprié, et je reste poli… Le seul problème que j’ai avec ça, honnêtement, c’est par rapport à ma famille. C’est-ce qui me préoccupe le plus… Pour tous les collègues, ministres et députés qui vivent ce genre de choses depuis quelques années, je pense que nous devons tous affronter ça. C’est malheureux qu’en politique, nous devions affronter ça» a entre autres déclaré le ministre québécois.

Le suspect Dany Roy a été arrêté par la police après une course poursuite dans la ville de Gatineau. Après la province du Québec, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau envisage des mesures fortes également pour lutter contre la pandémie. Avec le variant delta, les cas de covid-19 ont augmenté après une accalmie estivale.