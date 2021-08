Les autorités taïwanaises continuent de prendre des mesures pour se protéger contre une potentielle invasion de la Chine. En effet, selon des informations rapportées par le Taipei Times, il sera octroyé à l’armée de cet état un montant non négligeable pour son armement. Il s’agit de 14,2 milliards d’euros qui représentent 2% du produit intérieur brut (PIB) de l’île. Une partie des 14 milliards est destinée à certaines entreprises pour la production de missiles.

Il s’agit d’une ambition de moderniser l’armée taïwanaise qui est inférieure face à celle chinoise. Les missiles qui seront produites devront être à même de toucher des cibles en Chine. Les forces navales de l’île profiteront également de ce budget pour acquérir auprès des Etats-Unis 10 hélicoptères Seahawk spécialisés dans la traque aux sous-marins ennemis. En plus de tout ceci, les autorités taïwanaises envisagent de prendre des missiles guidés et des torpilles.

500 millions pour des drones

Le secteur aérien ne sera pas non plus négligé dans cet état insulaire. Environ 500 millions d’euros seront déboursés dans le but d’acquérir des drones américains. « Ces appareils augmenteront les capacités de l’île à répondre aux menaces futures en lui fournissant des capacités de renseignement et de surveillance, mais également de ciblage et de frappe à terre, en mer et sous l’eau », a détaillé un communiqué du département américain.