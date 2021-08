Ces derniers temps, les rumeurs d’une candidature à la présidentielle française du polémiste Éric Zemmour se multiplient dans la presse. Cette hypothèse semble se confirmer davantage puisque ce dernier aurait commencé à rassembler des soutiens, d’après le média français BFMTV. Déjà, les Français peuvent s’apercevoir que l’organisation de sa candidature se met en place avec les 150 militants qui parcourent le pays à la recherche de promesses de parrainages chez des maires.

Les choses sont déjà bien avancées

Ces efforts ont d’ailleurs commencé à porter leurs fruits selon un proche de l’essayiste, qui a indiqué qu’« une centaine de promesses de parrainages ont déjà été récoltées ». Celui-ci a également fait part du fait que « l’organigramme de la campagne se dessine déjà », avec un comité budgétaire, pour faire le bilan des fonds déjà récoltés, mais aussi en ce qui concerne le prochain financement de la campagne. Le tout ne s’arrête pas là puisque les choses sont déjà bien avancées. D’après les informations recueillies par le média, le programme de candidature du polémiste est presque terminé. A en croire, l’un des membres de l’équipe : « On a budgété, expertisé les mesures qu’on veut proposer – et sur tous les sujets, de l’écologie à l’école en passant par l’économie ».

Il aurait approché les directeurs de campagne de Jacques Chirac et François Fillon

Pour rappel, Eric Zemmour n’est pas encore officiellement candidat à la prochaine présidentielle française. Les rumeurs de sa candidature défraient la chronique depuis maintenant plusieurs mois. Il aurait approché les directeurs de campagne de Jacques Chirac et François Fillon afin qu’ils occupent le même poste pour son compte. Par ailleurs, il avait mis le feu au poudre dans une interview publiée sur le réseau social YouTube. « Je fais de plus en plus de propositions », avait-il déclaré entre autres, avant d’ajouter : « Je réfléchis à la suite, aux mesures éventuelles qu’on pourrait prendre à partir de mon diagnostic ».