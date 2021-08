Le célèbre chanteur américain R. Kelly défraie toujours la chronique, suite aux multiples accusations d’agressions sexuelles auxquelles il fait face. En effet, après que plusieurs femmes l’aient accusé d’avoir notamment abusé de sa position de célébrité pour les agresser sexuellement, un nouveau témoin est venu raconter ce qu’il a subi des mains du chanteur.

Ils se sont rencontrés en 2006

Il s’agit d’un homme qui a témoigné anonymement devant un tribunal de New York sur sa rencontre avec le musicien, alors qu’il avait 17 ans. Aujourd’hui âgé de plus de 30 ans, il a décidé de parler de sa relation avec le chanteur, non pas parce qu’il est une victime, mais parce qu’il craint qu’une femme, dont l’identité n’a pas été dévoilée, détienne des vidéos de ses ébats sexuels avec le chanteur. L’homme présenté sous le pseudo de Louis a rencontré R. Kelly en 2006. A l’époque, il travaillait dans un casse-croûte situé à proximité de la maison de l’artiste à Chicago. D’après lui, c’était là qu’un jour, ce dernier lui avait donné son numéro de téléphone. Il est d’abord allé à une fête chez R. Kelly avec ses parents. « Puis il m’a dit que ce serait mieux si je venais une fois tout seul » a-t-il ajouté.

Il est notamment jugé pour exploitation sexuelle

Toujours selon les déclarations du témoin, l’interprète de « I believe I can fly » lui a demandé ce qu’il serait disposé à faire pour la musique. Par la suite, d’autres relations se sont suivies, que R. Kelly a filmées. Louis a indiqué s’être une fois réveillé près de ce dernier, sans avoir connaissance de ce qu’il s’est passé. Une autre fois, R. Kelly a « claqué des doigts », faisant venir une femme qui s’est « allongée sur lui ». Pour rappel, l’artiste est notamment jugé pour travail forcé, corruption, enlèvement et exploitation sexuelle de mineure. S’il est reconnu coupable, il risque la prison à vie.