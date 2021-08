Ce n’est plus un secret. Les USA ont annoncé leur intention de retirer leurs troupes d’Afghanistan. Sous la présidence du magnat de l’immobilier devenu 45è Président américain, cela avait été évoqué et avait même démarré. Son successeur est venu donner un coup d’accélérateur. En effet, il y a quelques semaines, les USA ont entamé la dernière phase du retrait de leurs soldats dans le pays.

Face à la décision américaine et surtout avec les dernières offensives des talibans dans la région, certaines puissances s’inquiètent de la résurgence dans leurs régions et se préparent déjà. C’est le cas de la Russie qui a entamé des manœuvres avec l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. Pas moins de 2 500 soldats russes, et des autres nationalités ont été mobilisés pour ces manœuvres.

Nous apprenons que ces manœuvres vont s’achever dans 4 jours précisément. Selon nos recoupements d’informations, la Russie s’est lancée dans ces manœuvres avec ces ex-républiques soviétiques pour maintenir le contrôle de la frontière entre l’Afghanistan – Tadjikistan et empêcher des terroristes islamistes d’envahir la région.