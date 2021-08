Les effets secondaires des vaccins anti-coronavirus sont aussi perceptibles en Afrique. Au Sénégal, l’ancien ministre Aly Haïdar a été évacué après avoir développé une thrombose suite à sa vaccination contre le covid-19. Selon la presse sénégalaise, il a été évacué en France pour y suivre des soins.

On ne sait toutefois pas lequel des vaccins est à la base de cette thrombose, mais le pays a reçu de nombreuses doses d’AstraZeneca déjà responsable de nombreux cas de thromboses en occident. Aly Haïdar, célèbre écologiste a occupé et occupe toujours de hautes fonctions dans l’administration sénégalaise. Pour rappel, le Sénégal fait face à une violente nouvelle vague du covid-19 et de nombreux cas de décès sont répertoriés dans le pays. Les cas d’effet secondaires des vaccins sont toujours considérés comme rares dans le pays à l’instar de l’occident.

Guy Marius Sagna réagit

Après l’annonce de son évacuation, plusieurs réactions ont été observées sur la toile et dans le monde politique. Guy Marius Sagna déjà condamné pour avoir accusé Macky Sall de détournement a également réagi. Même s’il souhaite un prompt rétablissement à l’ancien ministre, il a une pensée pour le sénégalais lambda qui lui n’a pas cette chance de pouvoir être évacué.

« Aujourd’hui Aly Haidar évacué par Macky Sall, Pape Samba Mboup évacué, d’autres ajoutent : Idrissa Seck aussi est allé se soigner à l’étranger. Prompt rétablissement à eux ! Et le Sénégalais lambda qui l’évacuera ? L’Afrique évacue ses malades parce que nos élus évacuent, détournent nos richesses. Mais ce qui nous préoccupe le plus est le rétablissement du Sénégal et de l’Afrique. Le Sénégal sous le garçon de course de l’impérialisme Macky Sall, est un pays exportateur de malades et importateur de médicaments. Sur les 1.232.318 doses de vaccins contre le coronavirus distribuées au Sénégal, 700.200 doses nous ont été données… ce sont nos élus voleurs de deniers publics et larbins de l’impérialisme. Président Macky Sall, notre vaillant personnel de santé n’a pas besoin de vos visites, mais que vous arrêtiez de détourner nos richesses »