La chanteuse béninoise Sessimè est montée au créneau pour se prononcer ce mardi 31 août sur la situation sanitaire qui prévaut dans le pays. Par le canal d’un live qu’elle a effectué sur le réseau social de Marck Zuckerberg, l’interprète de « Tatouage » a survolé plusieurs sujets qui défraient la chronique et a par la même occasion partagé avec ses abonnés ses craintes sur la campagne de vaccination qui est en cours dans le pays contre le covid-19.

De façon claire et assez audible, celle que ses fans appellent « fana-fana lady » fait remarquer qu’elle a véritablement peur d’aller prendre le vaccin contre le coronavirus. « Je vous dis la vérité. Moi j’ai vraiment peur d’aller me faire vacciner », a-t-elle lancé dans le direct qu’elle a fait sur Facebook dans l’après-midi de ce mardi. Elle a évoqué comme raisons les rumeurs qui circulent sur ce vaccin et certaines informations qui font état de la survenue d’effets secondaires parfois mortels chez celles et ceux qui se font vacciner.

“Je trouve qu’il y a de la contradiction”

Elle n’a pas manqué de revenir sur les mesures qui ont été prises par les autorités béninoises et qui interdisent entre autre grandes manifestations. La chanteuse béninoise ne semblait être d’accord pour ces différentes dispositions. « Si dans nos marchés on peut rentrer sans porter de cache-nez et que c’est au niveau du showbiz qu’il y a un problème, il faut qu’on puisse s’asseoir et qu’on se comprenne. Je trouve qu’il y a de la contradiction. », a-t-elle lancé au cours de la déclaration qu’elle a faite.