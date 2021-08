La course pour le tourisme spatial se poursuit dans le monde. Le Japon vient visiblement de faire un nouveau pas dans ce domaine avec la mise en orbite du premier ascenseur de l’espace. L’exercice a été possible grâce à l’entreprise nippone Obayashi Corp. Le lancement avait été retardé il y a quelques années à cause de plusieurs raisons. Il s’agit entre autres de de la météo et du système de propulsion de la fusée.

Selon les dernières informations, le dispositif STARS-Me est bien arrivé à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS). Il a pu également être déployé. Les scientifiques ayant travaillé sur le projet n’ont pas manqué d’exprimer toute leur satisfaction sur l’issu du lancement.

“Nous sommes très heureux…”

« Nous sommes très heureux que le premier satellite d’ascenseur spatial ait été lancé avec succès […]. Notre mission est importante, il s’agit de la première démonstration d’un ascenseur spatial au monde », a fait savoir Masahiro Nohmi, un scientifique ayant travaillé sur le projet. « Les niveaux technologiques actuels ne sont pas encore suffisants pour réaliser le concept », a pour sa part tenu à faire remarquer l’entreprise Obayashi Corp tout en exprimant son optimisme. Pour la société japonaise, le plan est toujours possible dans sa réalisation.