L’application chinoise TikTok est devenue la plus téléchargée sur mobiles en 2020 sur le plan mondial. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une information rapportée par le média japonais « Nikkei Asia ». Elle vient en effet détrôner Facebook et beaucoup d’autres applications telles que WhatsApp, Instagram et Messenger qui appartiennent toutes à Facebook.

Les déboires de TikTok avec Trump

Toujours selon le média asiatique, Telegram occupe également une bonne place dans ce classement. Il serait classé à la septième position dans un contexte où l’étude a eu lieu en pleine pandémie. Rappelons également que TikTok tient cette place malgré la pression dont la société qui l’édite a fait l’objet par l’administration Trump. Le milliardaire républicain avait donné le choix à la société chinoise de vendre dans un délai de 45 jours l’application à une société américaine ou de le voir supprimer de force des app stores.

Toujours une propriété de ByteDance

Mais la transaction n’a jamais véritablement eu lieu. Le délai de 45 jours a plusieurs fois été prolongé. Au cours de ces derniers mois, TikTok qui continue d’être la propriété de ByteDance a eu 7 millions de nouveaux utilisateurs américains. « TikTok est devenue l’application la plus téléchargée en Europe, en Amérique du Sud et aux États-Unis », au temps fort de la pandémie relative au nouveau coronavirus.