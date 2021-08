Un navire espion russe construit pour effectuer des missions sous-marines clandestines, Yantar, fait sourciller lorsqu’il apparaît au large des côtes occidentales. Il a déjà été remarqué en train de mener des opérations au large de la Syrie, dans le golfe Persique, au large des Amériques et ailleurs. Récemment, il a été perçu au large des côtes irlandaises, flânant à proximité de câbles Internet sous-marins. Un porte-parole des Forces de défense irlandaises avait déclaré que la marine irlandaise était au courant de l’existence du navire.

Le navire transporte une gamme de submersibles et de systèmes de sonar de plongée profonde et a déjà été soupçonné d’opérer sur des câbles sous-marins. Yantar a pris une position stationnaire entre deux câbles Internet sous-marins il y a plus d’une semaine. Selon les positions AIS (système d’identification automatique) collectées par MarineTranfic.com, le navire s’est déplacé dans une position entre les câbles et y est resté près d’une journée. Dans les heures qui ont précédé l’arrêt, il avait changé de cap pour suivre le tracé prévu du câble sous-marin celtique nordique. L’autre câble à proximité est l’AEConnect-1 qui relie l’Irlande et les États-Unis. Il est possible qu’il y ait des infrastructures sous-marines supplémentaires à proximité d’après Navalnews.

Un navire civil était soupçonné d’avoir arpenté un câble

D’autres navires ont récemment été soupçonnés d’effectuer des relevés à proximité de câbles sous-marins. Le 15 août, le Times a signalé qu’une enquête était en cours concernant des travaux sous-marins non autorisés. Un navire civil était soupçonné d’avoir arpenté un câble pour le compte de la Russie. Même si la mission actuelle de Yantar n’est pas directement liée, elle fait partie du tableau d’ensemble. Sur la base des modèles de fonctionnement précédents, Yantar est susceptible de se déployer pendant plusieurs mois et de mener plusieurs enquêtes, souvent à proximité de câbles Internet.