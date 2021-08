C’est un fait rare qui s’est produit ces dernières années en Belgique, entre une femme et un singe, dans un zoo. Celle-ci, du nom d’Adie Timmermans avait développé une relation particulière avec Chita, un primate âgé de 38 ans, jugée assez dérangeante par les dirigeants du zoo d’Anvers. Ces derniers ont constaté que cette relation entachait sur les rapports entre le chimpanzé et ses pairs.

Une attitude qui dérangeait

Cela a donc conduit les dirigeants du zoo à exclure la femme du site. Selon les informations rapportées par le média français 20 Minutes, cette dernière voyait Chita depuis plusieurs années. Adie Timmermans venait chaque semaine voir le chimpanzé, mais les deux avaient une attitude qui dérangeait. Avec une très grande proximité, les deux se saluaient beaucoup trop souvent, entre autres. Le constat fait par les dirigeants du site sur Chita, n’ont cependant pas été bonnes, puisqu’ils remarqué que son bien-être a été affecté.

« Nous voulons que Chita reste un chimpanzé autant que possible »

Ils ont en effet fait comprendre que le primate n’était pas souvent considéré par ses semblables dans le parc, car ceux-ci estimaient qu’ils n’étaient plus l’un des leurs. Sarah Lafaut, soignante au zoo d’Anvers a confié qu’« Un animal qui s’intéresse trop aux gens est moins respecté par ses pairs et nous voulons que Chita reste un chimpanzé autant que possible ». Signalons que la situation avait dégénéré en 2008 quand Chita s’est bagarré avec les autres chimpanzés. Il s’agit d’une violente dispute au cours de laquelle il s’était grièvement blessé.