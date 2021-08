Ce lundi 30 août, la Nouvelle-Zélande a annoncé avoir enregistré son premier décès lié au vaccin Covid-19 de Pfizer. Le décès est survenu après qu’une femme ait souffert d’une myocardite, une pathologie connue pour être un effet secondaire rare de l’inflammation du muscle cardiaque. Le Conseil indépendant de surveillance de la sécurité des vaccins Covid-19 (CV-ISMB) de Nouvelle-Zélande a publié lundi une déclaration conseillant aux professionnels de la santé et aux consommateurs d’être conscients de la myocardite et de la péricardite, un autre effet secondaire rare qui peut survenir après l’administration du vaccin.

Dans un communiqué du ministère néo-zélandais de la Santé, « le CV-ISMB présente ses condoléances à la famille et aux amis de la femme pendant cette période difficile et remercie la famille pour son aide dans cette enquête ». « Le cas a été référé au coroner et la cause du décès n’a pas encore été déterminée. Le CV-ISMB a estimé que la myocardite était probablement due à la vaccination », a ajouté l’agence. « Le CV-ISMB a noté qu’il y avait d’autres problèmes médicaux survenant en même temps qui peuvent avoir influencé les résultats après la vaccination ».

Pfizer est au courant des cas de myocardite et de péricardite

« Pfizer est au courant de rares cas de myocardite et de péricardite, principalement chez les adolescents et les jeunes adultes, après la vaccination contre l’ARNm COVID-19 », a déclaré Pfizer déclaré dans un communiqué transmis à The Hill après une demande de commentaire. « Les patients se sont généralement rapidement améliorés avec un traitement conservateur », a ajouté la société pharmaceutique. Le ministère de la Santé note que s’il s’agit du premier cas en Nouvelle-Zélande de décès d’une personne lié au vaccin Covid-19 de Pfizer, d’autres décès suite à des vaccinations ont également été signalés, bien qu’aucun n’ait été considéré comme lié aux vaccins.