Après Mao Zedong, le ministère chinois de l’Éducation dans de nouvelles directives publiées, a annoncé mardi que la Chine intégrera la « Pensée Xi Jinping » dans son programme national pour aider « à établir la croyance marxiste » chez les jeunes du pays. La « réflexion du président chinois Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinois de la nouvelle ère » sera enseignée du niveau de l’école primaire jusqu’à l’université a déclaré le ministère de l’Education. Il y a longtemps, les pensées des dirigeants du Parti communiste chinois au pouvoir, à commencer par Mao Zedong, ont été imposées aux étudiants chinois.

Selon les directives du ministère de l’éducation, cette décision vise à renforcer « la résolution d’écouter et de suivre le Parti » et les nouveaux matériels pédagogiques doivent « cultiver les sentiments patriotiques ». D’après le ministère les étudiants doivent apprendre à « mettre l’intérêt national avant tout » alors que le pays est actuellement plongé dans la concurrence mondiale. Depuis son accession au pouvoir en 2012, le président chinois a cherché à renforcer le rôle du Parti communiste dans tous les domaines de la société, y compris les entreprises, les écoles et les institutions culturelles.

Renforcer la direction du Parti

« La pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère » a été officiellement inscrite dans la constitution du pays en 2018. Le pouvoir personnel de Xi a également été renforcé par l’abolition de la limitation des mandats présidentiels. Dans un discours pour marquer le centenaire du Parti communiste célébré en juillet, le président Xi avait promis de « renforcer » la direction du Parti, de défendre sa propre direction « de base » et de renforcer l’unité du peuple chinois.