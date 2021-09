L’ancien président américain Donald Trump a critiqué George W. Bush pour avoir mis en garde contre l’extrémisme domestique lors de son discours marquant le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre. Il a affirmé que le 43e président « ne devrait faire la leçon à personne ». « Si intéressant de regarder l’ancien président Bush, qui est responsable de nous avoir entraînés dans les sables mouvants du Moyen-Orient (et ensuite de ne pas gagner !), qui détestent l’Amérique et qui affluent dans notre pays en ce moment », a déclaré Trump dans un communiqué diffusé par Save America PAC.

« Si tel est le cas, pourquoi était-il prêt à dépenser des milliards de dollars et à être responsable de la mort de peut-être des millions de personnes ? Il ne devrait pas nous faire la leçon sur quoi que ce soit », a-t-il ajouté. Trump a noté que les tours jumelles « se sont abattues pendant sa surveillance » et a déclaré que Bush « a dirigé une présidence ratée et sans intérêt ». « Il ne devrait faire la leçon à personne ! », a ajouté Trump.

L’extrémisme violant à l’intérieur

Le 11 septembre dernier, lors d’une cérémonie commémorative du 20e anniversaire de l’attentat près de Shanksville, en Pennsylvanie, où l’un des quatre avions s’est écrasé, Bush a présenté un discours. Il a souligné que les similitudes entre « les extrémistes violents à l’étranger » et ceux « à la maison », affirmant que les deux sont « des enfants du même esprit immonde ». « Nous avons vu de plus en plus de preuves que les dangers pour notre pays peuvent provenir non seulement des frontières, mais aussi de la violence qui se rassemble à l’intérieur », a déclaré l’ancien président.