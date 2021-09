1,75 millions de dollars. C’est du moins à ce prix qu’est disponible à la vente la voiture dans laquelle le célèbre rappeur américain Tupac a été abattu. Il s’agit en effet d’une BMW qui est exposée dans le showroom automobile du concessionnaire Celebrity Cars Las Vegas. L’exposition se situe à quelques mètres du feu tricolore où la star du rap a été abattue il y a un quart de siècle.

Un impact de balles

Le véhicule aura gardé les séquelles de cette nuit où son propriétaire avait été abattu. Sur la carrosserie, une petite bosse est visible en lien avec l’impact de balles tirées du véhicule dans lequel se trouvait le meurtrier. La BMW est d’une série 7 génération E38 des années 90. Elle est équipée d’un moteur V12 de 5,4 litres et d’une transmission automatique à cinq vitesses.

Les documents disponibles

Au total, 194 800 kilomètres sont affichés au compteur. On retient que le prix fixé pour le véhicule est en lien avec son histoire avec le rappeur américain. Les documents officiels prouvant qu’il est effectivement une propriété de de Tupac et à son label Death Row existent et seront fournis avec le véhicule à l’achat. Rappelons que le véhicule noir avait déjà fait une première apparition dans la célèbre émission Pawn Stars en 2018.