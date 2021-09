L’Ethiopie a annoncé jeudi qu’elle expulsait sept responsables des Nations Unies alors que la pression augmente sur le gouvernement suite au blocus meurtrier de sa région du Tigré. Addis-Abeba les a accusés de « s’ingérer dans les affaires intérieures du pays ». Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les responsables devaient quitter l’Éthiopie dans les 72 heures. Il s’agit de cinq personnes de l’agence humanitaire des Nations Unies, une du bureau des droits de l’homme des Nations Unies et le représentant de l’UNICEF dans le pays.

La déclaration du ministère n’a pas donné de détails sur leur prétendue ingérence. Cette semaine, le chef humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré à l’Associated Press que la crise en Ethiopie est une « tache sur conscience » alors que des enfants et d’autres meurent de faim dans la région du Tigré sous ce que l’ONU a appelé un blocus gouvernemental de facto de la nourriture, des fournitures médicales et du carburant. C’était l’une des critiques les plus acerbes à ce jour de la pire crise alimentaire au monde depuis une décennie après près d’un an de guerre dans le pays.

Des souvenirs de 1980

Les souvenirs de la famine des années 1980 en Éthiopie, qui a tué quelque 1 million de personnes et dont les images ont choqué le monde, sont vivaces dans son esprit, « et nous espérons ardemment que cela ne se produise pas actuellement », a déclaré Griffiths. Le gouvernement éthiopien a accusé les travailleurs humanitaires de soutenir les forces du Tigré qui combattent ses soldats et les forces alliées depuis novembre, ce que les travailleurs humanitaires ont démenti. Des milliers de personnes ont été tuées dans le conflit.