Le vendredi 10 septembre dernier se tenait à l’infosec de Cotonou, les travaux de la première session ordinaire de la commission de négociations collectives Gouvernement-centrales et confédération syndicales. Au cours de cette conjonction, les ministres ont discuté avec les partenaires sociaux de leurs doléances, notamment le report de la rentrée fixée au 20 septembre prochain.

” On a déjà perdu beaucoup de temps “

La vice-présidente de la commission nationale de concertation, la ministre Adidjatou Mathys, a clairement fait savoir aux syndicalistes que la rentrée se tiendra bien le 20 septembre 2021. « On ne peut arrêter le cours de la vie à cause de cette maladie. On a déjà perdu beaucoup de temps. Il est question aujourd’hui d’évoluer étant donné que des mesures ont été prises pour limiter la propagation du virus » a-t-elle déclaré.

En effet, le gouvernement a décidé de la vaccination des enseignants, du respect de la distanciation entre les élèves puis entre les enseignants et les élèves. Des mesures sont également prises en ce qui concerne la récréation. Dès le 20 septembre prochain, tous les apprenants ne seront pas libérés au moment dans la cour à l’heure de la pause . Les parents sont aussi invités à leur porter des masques.