Le rappeur Akhenatona profité de son passage ce jeudi 2 septembre sur France 2 dans l’émission « Télé-Matin » pour une fois encore marquer son opposition au vaccin ainsi que sur le pass sanitaire. Le leader du groupe « IAM » faisait remarquer notamment qu’il n’est pas « antivax » mais qu’il ne veut pas se faire vacciner. « Pour être antivax, il faut déjà voir un vaccin », a lancé le chanteur français avant de poursuivre : « Aujourd’hui la loi européenne ne reconnaît pas cette thérapie-là comme étant un vaccin mais comme une thérapie génique ».

“Je ne suis pas antivax”

« Je ne suis pas antivax, je ne veux pas me faire ce vaccin-là. C’est très différent », a réaffirmé l’artiste français dans au cours de son passage sur la chaine de télévision française. Il a par la suite essayé de justifier sa position contre la campagne de vaccination qui est en cours. Pour lui, les différentes mesures qui sont prises contre la pandémie ne sont pas « scientifiques ».

“Ils m’ont réoxygéné”

« Le métro s’en passe, le train ne s’en passe pas. C’est scientifique ? C’est politique ! L’Assemblée nationale sans pass et les concerts avec pass. C’est scientifique ? Non, c’est politique. », a-t-il déploré celui qui aura passé quelques jours à l’hôpital pour cause d’infection au covid-19. Il a démenti l’information faisant état de son admission en réanimation. « Ils m’ont réoxygéné avec une machine qui s’appelle Optiflow. Et après je suis resté trois jours en observation, pas en réa », a-t-il clarifié.