Ce mercredi 15 septembre 2021, le Magazine américain Time a publié son classement des 100 personnalités les plus influentes de cette année. On y retrouve la diva de la musique béninoise Angélique Kidjo. Mme Kidjo n’est plus à présenter. Elle a une carrière musicale assez riche couronnée pour l’instant par 4 Grammy Awards. On lui reconnaît aussi son combat pour les droits des femmes sur le continent africain. C’est à Alicia Keys, que le magazine Time, a laissé le soin d’écrire le court texte accompagnant la photo de la diva venue du Bénin. L’américaine a vanté la capacité d’Angélique Kidjo « à mélanger les cultures, à créer un son émouvant qui est hors de ce monde ».

“Voir Angélique Kidjo dans son élément est un cadeau“

Cette capacité « rend le travail avec elle et l’écoute si spéciale. Peu importe où vous êtes, vous l’entendez et vous devenez vivant. Elle électrice les gens » écrit la vedette de l’oncle Sam. Inutile de rappeler que Alicia Keys est sur “Mother Nature “, le dernier album de l’artiste béninoise. « Voir Angélique Kidjo dans son élément est un cadeau. Lorsque nous avons collaboré sur une chanson pour son dernier album , Mother Nature, cela nous a semblé à la fois magique et naturel, comme si nous étions sœurs en studio. Elle m’a appris à danser sur la musique africaine avec elle et me guidait à travers les pas et les rythmes comme un pétard absolu » a témoigné l’américaine.

Dans ce classement 2021 du Times, Angélique Kidjo se retrouve aux côtés d’importantes personnalités du cinéma, de la politique et de la musique. Il y a par exemple, le président américain Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris, le Prince Harry et Meghan Markle qui font d’ailleurs la couverture du prestigieux magazine, l’acteur français Omar Sy , l’actrice britannique Kate Winslet et Billie Ellish, la chanteuse américaine.