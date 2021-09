Weekend mouvementé pour les guinéens. Le dimanche 05 septembre 2021, les forces spéciales du pays ont annoncé avoir capturé le président Alpha Condé. Une nouvelle qui suffit au « bonheur » de Kemi Seba. En effet, dans une petite vidéo diffusée sur Youtube, le président de l’ONG Urgences panafricanistes a exprimé « sa joie, sa félicité, son état d’allégresse » suite à l’arrestation d’Alpha Condé, qu’il décrit comme « l’un des plus grands dictateurs d’Afrique francophone…l’un des plus grands persécuteurs de son peuple ».

En clair, le militant panafricaniste apporte son « soutien illimité aux forces spéciales guinéennes qui ont arrêté » le président. Il souhaite ardemment que désormais la volonté du peuple guinéen soit écoutée et ses droits préservés. Le militant panafricaniste va d’ailleurs prévenir le chef des putschistes Mamady Doumbouya contre tout pacte avec les « ennemis ».

« Oui il a été formé chez de nombreux ennemis. C’est vrai. Est-ce pour autant qu’il faut penser avec facilité que parce qu’il a été formé par eux cela signifie qu’il travaillera systématiquement pour eux ? Nombreux sont les cas dans l’histoire du monde politique, où la « marionnette » se rebelle contre son marionnettiste » indique Kemi Seba qui s’exprimait sur sa page facebook. Les marionnettistes dont parle le militant panafricaniste ici, n’est autre que l’oligarchie occidentale.

En s’éloignant donc de tout préjugé sur Mamady Doumbouya, il s’autorise à juger, le nouvel homme fort de Conakry sur les faits. « S’il sert le peuple guinéen et la cause panafricaniste, nous le soutiendrons corps et âmes. S’il bosse pour ses formateurs, nous le combattrons sans pour autant jamais regretter Alpha Condé » , prévient Kemi Seba. Le colonel Doumbouya a en effet été un légionnaire de l’armée française.