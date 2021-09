L’assassinat du chef de l’Etat haïtien Jovenel Moïse continue de faire la une de la presse internationale. En effet, depuis que le président a été assassiné le 07 juillet 2021, les autorités ont commencé à activement enquêter sur cette affaire. Suite à l’interpellation de plusieurs personnes, le juge désigné pour instruire le dossier a démarré l’audition de ces dernières.

L’intéressé n’a pas tardé à réagir

Outre les personnes arrêtées et dont les auditions ont commencé, le Premier ministre haïtien Ariel Henry a été invité à se présenter au parquet de Port-au-Prince le mardi 14 septembre prochain. Suite à cette convocation, l’intéressé n’a pas tardé à réagir. « Les manœuvres de diversion pour semer la confusion et empêcher la justice de faire sereinement son travail ne passeront pas. Les vrais coupables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de l’assassinat odieux du président Jovenel Moïse seront trouvés, traduits en justice et punis pour leur forfait. À bon entendeur, salut ! » a déclaré le chef du gouvernement.

Il peut ne pas se présenter au parquet

Notons qu’Ariel Henry a possibilité de ne pas se présenter au parquet à la date convenue. En effet, la lettre envoyée par le procureur de Port-au-Prince le mentionne en gras, quand il indique que le Premier ministre peut ne pas aller au Parquet, à cause « des restrictions dues à [son] statut de haut fonctionnaire ». Pour rappel, l’enquête sur l’assassinat de Jovenel Moïse avait révélé que seulement deux heures après l’assassinat du président, deux appels ont été passés entre le téléphone du Premier ministre et celui de Joseph Félix Badio, recherché activement par les forces de l’ordre haïtiennes.