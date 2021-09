La France essaie une autre approche face aux militaires maliens au pouvoir, depuis le renversement de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita. En visite officielle dans le pays, la ministre française des armées Florence Parly a fait savoir à la junte militaire que la France est déterminée auprès du Mali à poursuivre son engagement au sahel.

Elle a évoqué le dossier Wagner

Au cours de sa rencontre avec son homologue malien, le colonel Sadio Camara, la ministre française a indiqué avoir également évoqué le dossier Wagner, tout en mettant l’accent sur le fait « qu’au moment où jamais la communauté internationale n’a été aussi nombreuse à combattre le terrorisme, un tel choix serait celui de l’isolement ». Par ailleurs, elle a confié aux journalistes qu’il est nécessaire que chaque partie soit consciente des conséquences d’une coopération avec la compagnie russe Wagner. Concernant ce sujet, elle a dit que le colonel Sadio Camara lui avait affirmé qu’il n’y avait pas de décision finalisée. D’après un média français, le ministre malien a fait comprendre à Florence Parly que « l’abandon de la France obligeait à tout envisager pour sécuriser le pays ».

Pour rappel, l’union européenne avait prévenu le Mali que leurs relations pourraient se dégrader si le pays arrivait à coopérer avec les mercenaires de la société russe Wagner. Josep Borell, chef de la diplomatie européenne, avait déclaré que « cela affecterait sérieusement la relation entre l’UE et le Mali ». Suite à ces avertissements et ceux de la France et de l’Allemagne, le gouvernement malien avait répondu le dimanche 19 septembre 2021 qu’il ne permettrait « à aucun Etat de faire des choix à sa place et encore moins de décider quels partenaires il peut solliciter ou pas ».