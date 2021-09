Ce 22 septembre, l’avion Antonov An-26 a effectué un vol technique, examinant l’équipement de support radio au sol pour les vols dans la région de Khabarovsk en Russie. L’avion avait disparu des radars de vol à 38 km de Khabarovsk comme nous l’avons rapporté dans un article mercredi. Les six personnes à bord de l’avion Antonov An-26 qui s’est écrasé dans la région de Khabarovsk en Extrême-Orient russe sont décédées, ont déclaré les services d’urgence russe.

« Les restes des défunts ont été retrouvés sur le site de l’accident. Il n’y a pas de survivants », a déclaré un représentant des services d’urgence à l’agence de presse TASS. Plus tôt, les services d’urgence avaient confié à TASS que les restes des membres de l’équipage avaient été retrouvés sur le site de l’accident. « Selon les données préliminaires, il n’y a pas de survivants de l’accident d’avion », a déclaré la source.

Des enquêtes en cours

Le ministère des Urgences a signalé plus tôt que le site de l’épave de l’avion avait été retrouvé lors d’une recherche à partir d’un hélicoptère Mil Mi-8. Au total, 140 personnes et 35 équipements étaient impliqués dans l’opération. Selon les services d’urgence, les sauveteurs régionaux continuent de travailler sur le site, des employés du ministère des Situations d’urgence et du Comité d’enquête sont en route vers le site de l’accident.