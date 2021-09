La police autrichienne a dévoilé une information très peu ordinaire ce jeudi 9 septembre 2021. En effet, un sexagénaire aurait conservé pendant plus d’un an la dépouille mortelle de sa mère dans le but de continuer à percevoir les prestations sociales de cette dernière. Selon un communiqué rendu public dans le cadre de cette affaire, la découverte aurait été faite dans le Tyrol. La défunte serait décédée à 89 ans en juin 2020.

Décès survenu en juin 2020

«Les investigations ont révélé que cette femme âgée de 89 ans était décédée en juin 2020 et que l’homme de 66 ans avait conservé son corps afin de continuer à toucher des allocations», a martelé le communiqué. Le mis en cause vivrait avec la défunte au moment de son décès survenu près d’Innsbruck. Selon les explications qui auraient été fournies par le mis en cause, il aurait dans un premier temps essayé de congeler le corps sans vie de sa mère.

Il recouvre le cadavre de litière pour chat

L’objectif selon lui est d’éviter les odeurs pour absorber par la suite les fluides corporels avec des bandages. «Puis il a recouvert sa mère de litière pour chat et finalement, le cadavre a été momifié», a expliqué aux médias une source policière proche de l’affaire. Le mis en cause aurait expliqué à son frère que leur mère souffrait de la démence et avait dû être hospitalisée. Le pot aux roses a été découvert quand l’agent chargé de procéder au paiement s’est heurté au refus de rencontrer la bénéficiaire.