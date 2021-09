En juin 2020, des juges français avaient condamné l’oncle du dirigeant syrien, Bachar el-Assad, à quatre ans de prison après l’avoir reconnu coupable de blanchiment d’argent et de détournement de fonds publics syriens pour constituer un empire immobilier de 90 millions d’euros en France. Le tribunal a également ordonné la confiscation des actifs de Rifaat el-Assad en France ainsi que des biens d’une valeur de 29 millions d’euros à Londres. Ce jeudi 9 septembre, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de Rifaat el-Assad à quatre ans d’emprisonnement.

L’ex-vice-président syrien, a été reconnu coupable de « blanchiment en bande organisée, de détournement de fonds publics syriens et de fraude fiscale aggravée ». La cour d’appel de Paris a également confisqué l’ensemble des biens immobiliers comme en première instance. Jugé en décembre 2019 en son absence pour des raisons de santé selon ses avocats, l’ancien commandant militaire de 83 ans avait nié les accusations affirmant que la majeure partie de sa fortune lui avait été donnée par la famille royale saoudienne.

Le Boucher de Hama

L’affaire fait partie d’une série de procès dit de « biens mal acquis » intentés en France contre des membres de familles régnantes étrangères. Le premier concernait Teodorin Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale, qui avait également fait appel de sa condamnation de 2017 à trois ans de prison avec sursis pour corruption.

Rifaat el-Assad, surnommé le Boucher de Hama pour avoir commandé en 1982 des troupes à l’origine de l’écrasement brutal d’un soulèvement dans le centre de la Syrie, faisait l’objet d’une enquête en France depuis 2014. Il a nié toute responsabilité dans le massacre. Il a quitté la Syrie en 1984 après avoir organisé un coup d’État manqué contre son frère aîné, Hafez, le père de l’actuel président syrien, qui a régné de 1971 jusqu’à sa mort en 2000. Rifaat el-Assad avait déménagé en Europe avec ses quatre femmes et ses 16 enfants, et partagerait son temps entre Paris et Londres