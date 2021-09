Le président de la République a exposé, ce mardi 21 septembre 2021, aux 77 maires du Bénin, les réformes structurelles de la décentralisation qu’il propose. Et l’une des informations issues de la rencontre est que la famille des communes à statut particulier va s’agrandir dès la mise en œuvre de ces réformes. La commune d’Abomey-Calavi fait désormais son entrée dans la catégorie de ces communes.

Les maires, leurs adjoints et les présidents de commissions des 77 communes que compte le Bénin ont été mis au courant des réformes qu’envisage le gouvernement de Talon au niveau du secteur de la décentralisation. Et une bonne nouvelle pour les populations d’Abomey-Calavi : leur commune a changé enfin de statut. Elle fait partie des quatre communes à statut particulier avec Porto-Novo, Cotonou et Parakou.

Le nouveau mode de gouvernance des Communes proposé par le gouvernement prévoit trois catégories de Communes. Il y a des Communes à statut particulier, les Communes à statut intermédiaire (celles abritant les chefs-lieux de département et autres Communes à retenir en fonction des critères comme le poids démographique et économique) et les Communes à statut de droit commun (les Communes autres que celles intermédiaires et à statut particulier).