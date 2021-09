La Fédération béninoise de handball (FBHB)a changé de mains. Au cours des travaux de l’assemblée générale élective tenue ce samedi 25 septembre 2021 à INJEPS à Porto-Novo, les délégués présents ont plébiscité Sidikou Karimou à la tête de cette fédération. L’ancien joueur de Flowers handball club de Cotonou et de l’équipe nationale prend donc les rênes de la fédération pour continuer l’œuvre entamée par le président sortant, Antoine Bonou.

Une intronisation royale devant le président du Comité national olympique et sportif béninois (CNS-BEN) Julien Minavoa, le président de la Confédération africaine de handball, Aremou Mansourou et Géraldine Assah, représentant le Ministre des sports. L’homme d’affaires Sidikou Karimou a été porté à la tête de la Fédération béninoise de handball (FBHB). Il va diriger cette organisation sportive pour les quatre prochaines années. Le nouvel homme fort du handball béninois a récolté 25 voix pour et un bulletin nul. « Nous poursuivrons les chantiers entamés par le président Antoine Bonou », a confié Sidikou Karimou juste après cette élection.

Ancien capitaine d’Espoir HBC de Parakou, de Flowers HBC et de l’équipe nationale a pris rendez-vous avec la famille du handball sur le terrain. Car, il estime son bureau sera jugé par les acteurs de cette discipline à l’aune des actions qui vont être menées sur le terrain. Il a pris donc la tête d’une équipe de 13 membres qui veut poursuivre sur le même dynamisme afin de faire rayonner le handball béninois. L’une des priorités de cette nouvelle équipe est d’aller à la recherche des sponsors afin que les équipes nationales du Bénin soient présentes dans les compétitions continentales.

Après l’élection, le président sortant Antoine Bonou a salué les acteurs du handball béninois pour leur soutien durant ses deux mandats et les a inventés à accompagner la nouvelle équipe. Pour sa part, le maire de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty a remercié la FBHB et les congressistes pour le choix porté sur sa commune pour abriter cette Assemblée générale ordinaire et élective. Géraldine Assah a, au nom du ministre Oswald Homeky, félicité les membres de l’équipe sortante pour le progrès réalisé durant le mandat écoulé et invité la nouvelle équipe a travaillé de sorte que cette discipline prenne davantage d’envergure.

La composition du nouveau du bureau de la FBHB (mandature 2021-2025

Président : Sidikou Karimou

1er Vice-Président : Serge Akakpo

2e Vice-président : Jean Sodji

3e Vice-présidente : Clarisse Akouvi Hounzali

Secrétaire général : Calixte Adankpo

Secrétaire général adjoint : Mouniratou Adénikè Taïrou

Trésorier général : Kader Yarou

Trésorier général adjoint : Louis Houngnandandé

Responsable à l’organisation : Fortuné Guédou

1er Responsable adjoint à l’organisation : Ousmane Mousse

2e Responsable adjoint à l’organisation : Youssounou Chapargui

Responsable Chargé de la Communication : Gertrude Dossa