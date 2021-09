La rupture par l’Australie du « contrat du siècle » avec la France continue toujours de susciter la colère des français. Un ancien ambassadeur de France aux États-Unis a critiqué le président américain Joe Biden au milieu de la récente controverse entre les deux pays, affirmant que Biden a déçu une grande partie de l’Europe. Ces commentaires interviennent après que la France a éclaté de colère contre les États-Unis qui ont conclu un accord avec l’Australie pour les aider à sécuriser les sous-marins à propulsion nucléaire, sapant ainsi un accord sur lequel la France et l’Australie travaillaient.

L’ex-ambassadeur de France, Gérard Araud, de 2014 à 2019 sous les administrations Obama et Trump, a commenté dans The New Republic les relations entre les États-Unis et la France. « Vous savez, Obama ne se souciait pas de l’Europe. Trump était hostile à l’Europe. Et ici, vous avez Biden. Et Biden, pour être franc jusqu’à présent, est une grande déception dans toute l’Europe », a déclaré Araud. A en croire Araud, lui et d’autres ambassadeurs européens ont discuté de la « déception » qu’ils ressentent que Biden n’ait « pas de politique européenne ».

Nous devons travailler ensemble

« Quand Biden est allé en Europe, il tapait les épaules de tout le monde et le dos de tout le monde, la façon dont il est très bon pour le faire. Mais il n’y a eu aucun résultat », a déclaré Araud. « Vous savez, non seulement le changement climatique, mais nous avons beaucoup de problèmes : la crypto-monnaie, la cybersécurité, la fiscalité des entreprises de haute technologie. Il y a beaucoup de problèmes et nous devons travailler ensemble. Et franchement, il n’y a eu aucune réaction de l’administration américaine », a-t-il ajouté.

Le diplomate a affirmé que l’administration Biden s’était trop concentrée sur la Chine pour nouer des relations avec l’Europe. En outre, Biden a prévu de tenir un appel téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron pour aplanir les relations après que la France ait rappelé son ambassadeur du pays en raison de l’accord que les États-Unis ont conclu avec l’Australie.