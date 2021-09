Plusieurs mois se sont écoulés depuis le mouvement contre le racisme, Black Live Matter, déclenché par le meurtre de l’afro-américain George Floyd aux Etats-Unis. Il s’agit là d’une question prise très au sérieux par la famille royale britannique et surtout par la reine Elizabeth II, qui soutient le mouvement.

Un sujet de discussion « brûlant »

D’après les informations de M. Olisa « Lord-Lieutenant du Grand Londres », représentant de la reine à Londres et première personne de couleur à occuper ce poste, le palais de Buckingham soutient le mouvement Black Lives Matter. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Channel 4, il a indiqué avoir discuté de la question raciale avec les membres de la famille royale. « J’ai discuté avec la famille royale de toute cette question raciale, en particulier au cours des 12 derniers mois depuis l’incident de George Floyd » a-t-il confié au média avant d’ajouter qu’il s’agit d’un sujet de discussion « brûlant. La question est de savoir ce que nous pouvons faire de plus pour pousser la société à éliminer ces barrières ».

Un fossé entre le couple et la famille royale britannique

Pour montrer à quel point il s’agit d’un sujet important pour la famille royale, M. Olisa a ajouté que cette dernière se soucie « avec passion de faire en sorte que ce pays partage les mêmes valeurs ». Notons que ces propos sur la famille royale et la reine Elizabeth II, interviennent plusieurs mois après l’interview choc donnée par le prince Harry et son épouse Meghan Markle. S’exprimant devant la célèbre animatrice américaine Oprah Winfrey, ils avaient fait savoir qu’un membre non-nommé de la famille royale s’était interrogé sur la couleur de peau de leur enfant Archie, avant que celui-ci ne vienne au monde. Ces déclarations n’avaient pas manqué de creuser un fossé entre le couple et les membres de la famille royale britannique.