L’armée nigériane a annoncé jeudi que ses troupes ont arrêté un haut commandant de Boko Haram, Yawi Modu, récemment déclaré recherché par la force, dans le nord de l’Etat de Borno. Le porte-parole de l’armée, Onyema Nwachukwu, a déclaré que Yawi Modu a été arrêté le long de la route Damboa-Wajiroko, une route notoire où les extrémistes et l’armée nigériane ont enregistré des pertes au fil des ans. Nwachukwu a déclaré que l’armée avait également effectué des raids dans deux endroits à Borno et dans l’Etat voisin Yobe, où des matériaux d’engins explosifs improvisés étaient fabriqués.

Les sites auraient été utilisés par Boko Haram et sa faction dissidente État islamique dans la province d’Afrique de l’Ouest (ISWAP). Le porte-parole n’a pas fourni d’autres détails concernant l’opération, à part dire que 281 sacs d’engrais à base d’urée utilisés dans la fabrication d’explosifs ont également été récupérés et que « deux terroristes notoires de Boko Haram » ont été arrêtés. Dans certaines régions du nord-est du Nigeria, les autorités ont interdit l’importation d’engrais à base d’urée, citant son utilisation par des extrémistes pour fabriquer des bombes.

Près de 6 000 membres se sont rendus

Les arrestations signalées interviennent une semaine après que l’armée ait déclaré que près de 6 000 membres du groupe djihadiste se sont rendus dans le nord-est, marquant l’une des plus importantes défections depuis le début de l’insurrection il y a 12 ans. Nwachukwu a déclaré que « l’épuisement évident » auquel sont confrontés les extrémistes les incite à acquérir « désespérément des matériaux IED pour fabriquer des engins explosifs avec lesquels ils déclenchent la terreur sur des civils innocents, dans le but de rester pertinents et de présenter une posture de puissance ».