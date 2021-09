Le président brésilien Jair Bolsonaro a pris lundi un décret empêchant les sociétés de médias sociaux de supprimer certains messages. Le bureau de presse du président a annoncé que cette décision visait à protéger la « liberté d’expression » et à éliminer la « suppression arbitraire » de comptes et de contenus, d’après l’agence de presse Reuters. Le décret permet de republier du contenu précédemment interdit. Des entreprises technologiques et des experts en droit de l’Internet ont déclaré au New York Times que le nouveau décret était la première fois qu’un gouvernement national empêchait une plate-forme de médias sociaux de mettre en œuvre ses propres règles.

Le décret permet uniquement aux sociétés de médias sociaux de supprimer les publications traitant de sujets tels que la drogue, la violence, la nudité, violer les lois sur le droit d’auteur ou encourager le crime. Tous les autres messages ne peuvent être supprimés que si l’entreprise obtient une ordonnance du tribunal, selon New York Times. Les publications concernant la désinformation ne sont pas incluses dans les exceptions à la règle et nécessiteraient une ordonnance du tribunal pour être supprimées.

Les posts sur la victoire du président

Les sociétés de médias sociaux ont poursuivi Boslonaro dans le passé pour désinformation. Pa ailleurs, YouTube avait supprimé une vidéo de la chaîne du président en juillet pour désinformation sur les coronavirus. Le décret empêchera également les réseaux de médias sociaux de supprimer des messages indiquant que Bolsonaro ne peut perdre l’élection présidentielle de l’année prochaine que si elle est truquée. Bien que ce ne soit pas le même cas au Nigéria le gouvernement fédéral avait suspendu Twitter après la suppression d’un tweet du président Buhari.