Hier vendredi 10 septembre, le nouveau coronavirus a eu raison de Charles Konan Banny. L’ancien Premier ministre ivoirien, après deux semaines de prise en charge à la Polyclinique Saint Anne-Marie d’Abidjan a été évacué d’urgence en France suite à des complications pulmonaires et respiratoires provoquées par la Covid-19, contre laquelle il s’était pourtant vacciné. C’est à l’hôpital américain de Neuilly que l’ex-patron de la BCEAO va finalement perdre son combat contre la maladie. Boni Yayi qui l’a connu et côtoyé, à saluer sur sa page Facebook, la mémoire d’un homme « discret et efficace…rentré dans l’immortalité pour ses œuvres non périssables au profit de nos Etats ».

” Il ne m’a jamais marchandé son soutien “

L’ancien président béninois n’a pas oublié le soutien dont il a bénéficié de la part de l’ivoirien alors qu’il était encore à la tête de la Banque ouest africaine de développement. « Pendant que le destin divin m’a placé à la tête de la BOAD en Décembre 1994, mon aîné Charles Konan Banny , Gouverneur de la BCEAO ne m’a jamais marchandé son soutien dans ma vision de faire de cette institution la première Banque de Développement de la sous-région en matière d’intégration des Etats membres, en sa qualité d’Administrateur au titre de la BCEAO, l’actionnaire principal avec voix prépondérante » se souvient l’ex-locataire de la Marina.

Un homme rigoureux, amoureux du travail de qualité et débonnaire

Les 11 ans de vie professionnelle ayant marqué ma présence à la BOAD, m’ont permis de découvrir un homme rigoureux, amoureux du travail de qualité, débonnaire et défenseur des pauvres, a poursuivi Boni Yayi. L’ex numéro 1 béninois parlera aussi du soutien de Charles Konan Banny, quand il a décidé d’être candidat à la présidence du Bénin en 2006. Selon ses dires, l’ancien patron de la BCEAO a toujours maintenu ses pieuses pensées envers lui.

« Ses conseils ont toujours été une lampe sous mes pieds » témoigne Boni Yayi qui présente ses condoléances à l’épouse du disparu, à sa famille, au président Ivoirien Alassane Ouattara , « au Gouverneur Koné, aux Hauts Managements et au Personnel de la BCEAO sans oublier mes anciens collègues ». « Charles Konan Banny restera gravé dans l’histoire de ma carrière professionnelle dans le secteur monétaire bancaire et financier » assure l’ancien président béninois.