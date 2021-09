Neymar aura profité de sa remarquable prestation lors du match entrant dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022 de la zone Amsud opposant le Brésil au Pérou pour exprimer sa colère sur le traitement dont il a fait objet il y a quelques semaines. L’attaquant du club francilien au micro des journalistes a exprimé dans un premier temps sa joie pour avoir battu un record au sein de l’équipe brésilienne de football.

Meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires

Il est devenu le meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires d’un Mondial avec 12 réalisations. Il a en effet dépassé Romario et Zico. Avec ses 69 buts inscrits en sélection nationale, il n’est plus qu’à huit buts du record que tient la légende brésilienne Pelé qui en marqué quant à elle 77.

« Le collectif est le plus important, j’ai toujours apprécié ça. En même temps, je suis très heureux d’être le détenteur du record du meilleur buteur des éliminatoires, d’être le meilleur passeur décisif avec le maillot de l’équipe nationale brésilienne et bientôt, si tout se passe bien, de dépasser Pelé. », a-t-il exprimé dans un premier temps.

“Je viens donner mon avis”

« Je ne sais plus ce que je dois faire avec ce maillot pour que les gars respectent Neymar. Ça fait longtemps que ça dure, ça vient de vous journalistes, commentateurs et autres également. Parfois je n’aime même plus parler dans les interviews, mais lors des moments importants je viens donner mon avis.», a-t-il poursuivi pour dénoncer les récentes critiques dont il a fait l’objet sur les réseaux sociaux pour s’être affiché torse nu avec ventre arrondi au cours de ses vacances.