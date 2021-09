La tutelle de Britney Spears a été retirée à son père Jamie. La décision a été prise ce mercredi 29 septembre au cours d’une audience. Pour la juge Brenda Penny, la situation serait très peu tenable pour la star de la musique américaine. Même si la tutelle devra continuer pour l’instant, le père n’est plus autorisé comme auparavant à intervenir dans la vie privée ou dans les finances de sa fille.

Deux autres audiences prévues

Tout ceci sera désormais confié à des professionnels. La fin de la tutelle sera formellement prononcée lors d’une courte audience qui est prévue pour le 12 novembre. Environ un mois plus tard, une autre audience permettra de passer en revue les questions liées aux finances et à d’autres détails. Rappelons que l’éviction du père de Britney Spears de la tutelle instaurée en 2008 après des troubles mentaux manifestés par l’artiste a été possible après plusieurs mois de batailles judiciaires.

« La mise sous tutelle doit cesser rapidement »

L’avocat de la chanteuse américaine décrivait la situation de sa cliente comme source d’angoisse. «La mise sous tutelle doit cesser rapidement», avait-il martelé dans une requête déposée au cours de la semaine. «Chaque jour qui passe avec lui en tant que tuteur — chaque jour et chaque heure — est un jour où il cause à sa fille de l’angoisse et de la douleur», a-t-il poursuivi tout en qualifiant le père de sa cliente d’«homme cruel, toxique et abusif».