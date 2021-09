Les Canadiens sont en train d’élire ceux qui les représenteront au Parlement. Cependant, en dépit d’une campagne électorale compliquée c’est le parti de Justin Trudeau, le Parti libéral, qui est le vainqueur d’après les estimations du média CBC News, suite à la fermeture des bureaux de vote.

Le parti de l’ex-Premier ministre n’a pas atteint la majorité

D’après le média canadien, « après trente-six jours de campagne des partis pour obtenir les votes des Canadiens », le Parti libéral de Justin Trudeau gagnera les législatives. Néanmoins, il s’agit d’une victoire en demi-teinte puisque le parti de l’ex-Premier ministre n’a pas atteint la majorité qu’il espérait avoir. En effet d’après les projections, le parti était le premier dans 155 circonscriptions. Un chiffre qui est bien en-dessous des 170 de la majorité. Toujours selon le journal, « le nouveau gouvernement sera le même que l’ancien. Malgré la victoire, le résultat sera décevant pour les libéraux, qui visaient un gouvernement majoritaire ».

Les conservateurs sont en tête dans 122 circonscriptions

Notons que la campagne de Justin Trudeau a été difficile, puisque les moments où notamment ce dernier était adulé des Canadiens sont révolus. Malgré cela, il avait dit être serein après être sorti de son bureau de vote à Montréal. En présence de sa femme et de ses enfants, il avait confié à un média français : « On a travaillé très fort pendant cette campagne et les Canadiens sont en train de faire un choix important ». De l’autre côté, ce sont les conservateurs qui sont à la tête dans 122 circonscriptions.