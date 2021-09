Alors qu’une candidature de l’ancien président américain Donald Trump à la Maison blanche en 2024 devient de plus en plus probable, sa nièce Mary L. Trump se demande pourquoi il devrait se présenter, vu ses nombreux échecs dans plusieurs domaines. Dans une interview à CNN, Mary Trump a comparé deux gouverneurs républicains, Greg Abbott du Texas et Ron DeSantis de Floride, à son oncle qui ont mis en œuvre, ou tenté de mettre en œuvre, des politiques controversées.

Bien que Mary Trump ait reconnu que l’actuel président démocrate, Joe Biden, soit responsable de la réponse actuelle au Covid-19, elle estime que s’ils en sont là aujourd’hui, c’est à cause de ces gouverneurs qui se sont inspirés de l’ancien président. « Nous devons être très clairs sur le fait que la raison pour laquelle nous sommes ici en ce moment, des gouverneurs comme DeSantis et Abbott, qui semblent n’avoir absolument aucun l’inquiétude au sujet de leurs électeurs, qui n’accordent aucune valeur à la vie humaine, s’est inspirée de Donald », a-t-elle déclaré.

Trump a divisé le pays

Pour l’auteur du livre « The Reckoning », le 45e président américain a été responsable de beaucoup de choses dans le pays. « Nous avons fait face à une vague d’attaques contre les immigrés, contre les personnes de couleur, contre les femmes, contre la démocratie américaine », a déclaré Mary avant d’affirmer que son oncle a divisé les Etats-Unis.

« L’une des choses les plus diaboliques que Donald a faites au cours des quatre dernières années a été de diviser ce pays à un moment où nous avions le plus besoin d’être unis, et c’est à ce moment-là que COVID a commencé », a-t-elle ajouté. Et pour la nièce de l’ancien président, il va falloir beaucoup de temps pour s’en remettre « car les gens qui le suivent nous empêchent presque de mettre la main sur le Covid. »