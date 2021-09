Lors d’une récente conversation qu’il a eue avec des jésuites en Slovaquie, le Pape François a fait des remarques franches en avouant que certains de ses détracteurs souhaitaient qu’il meure lorsqu’il s’est fait opérer de son gros intestin en juillet. Une transcription des échanges qui a eu lieu le 12 septembre a été publiée dans le périodique catholique La Civiltà Cattolica.

Lorsqu’on lui a demandé comment il allait, le pape a répondu : « Toujours en vie, même si certaines personnes voulaient que je meure. Je sais qu’il y a même eu des rencontres entre des prélats qui pensaient que l’état du pape était plus grave que la version officielle. Ils se préparaient pour le conclave. Patience ! », a déclaré le souverain pontife qui rend grâce à Dieu parce qu’il s’est est bien sorti.

Le Pape ne voulais pas l’opération

« Dieu merci, je vais bien. Subir cette opération était une décision que je ne voulais pas prendre », a ajouté le Pape. « C’est une infirmière qui m’a convaincu. Les infirmières comprennent parfois mieux la situation que les médecins car elles sont en contact direct avec les patients » a déclaré l’évêque de Rome. Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré en juillet qu’avant son opération, le pape avait subi un rétrécissement « sévère » de son côlon.

Des « commentaires désagréables » au sujet du pape

Le pape aurait bien récupéré, bien qu’il soit resté à l’hôpital quelques jours de plus après son traitement post-chirurgical. Plus tôt en septembre, le pape François a déclaré qu’il menait désormais une « vie totalement normale » après son opération, pouvant désormais « manger de tout, ce qui n’était pas possible auparavant ». En discutant de l’importance de maintenir un dialogue ouvert, le successeur de Saint Pierre a reconnu qu’il perdait parfois patience lorsque des clercs faisaient des « commentaires désagréables » à son sujet sans « entrer dans un vrai dialogue ».

Se référant à un autre de ses détracteurs, il a déclaré : « Il y a, par exemple, une grande chaîne de télévision catholique qui n’hésite pas à dire continuellement du mal du pape. Personnellement, je mérite des attaques et des insultes parce que je suis un pécheur, mais l’Église en fait ne les mérite pas. Ils sont l’œuvre du diable. J’ai aussi dit cela à certains d’entre eux » a indiqué le Pape.