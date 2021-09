Un jour après le retrait des troupes militaires américaines d’Afghanistan, le président Joe Biden s’est exprimé sur la situation en pointant du doigt la responsabilité de son prédécesseur Donald Trump et de l’armée afghane. Lors d’un discours télévisé, prononcé depuis la Maison Blanche, le chef de l’Etat a évoqué le rôle joué par ce dernier dans le départ précipité des soldats américains de Kaboul.

Il a critiqué l’incapacité du gouvernement à répondre à l’attaque des talibans

Il a donc fait savoir que l’accord autrefois conclu par l’administration Trump et les talibans a permis « la libération de 5.000 prisonniers l’an dernier, y compris certains des principaux officiers talibans, qui figurent parmi ceux qui ont pris le contrôle » du pays, tout en soulignant qu’au moment où il a pris ses fonctions à la Maison Blanche, « les talibans se trouvaient militairement dans leur plus forte position depuis 2001 puisqu’ils contrôlaient près de la moitié du pays ». Au cours de son intervention, le locataire de la Maison Blanche n’a également pas manqué de rejeter la faute sur l’armée afghane, critiquant l’incapacité du gouvernement à bien répondre à l’attaque des talibans.

Notons que Joe Biden ne regrette pas d’avoir maintenu au 31 août dernier, les évacuations d’Américains et d’Afghans souhaitant partir. « J’assume la responsabilité de la décision. Certains disent maintenant que nous aurions dû commencer les évacuations de masse plus tôt et demandent si cela n’aurait pas pu être fait de manière plus ordonnée. Je suis respectueusement en désaccord avec eux » a-t-il martelé.