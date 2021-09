Le président chinois a profité de l’occasion d’un discours qu’il a prononcé ce jeudi 2 septembre pour annoncer la création d’une bourse à Pékin. L’annonce a été faite à la faveur de l’ouverture de la foire internationale chinoise du commerce et des services. A en croire les précisions qui ont été faites sur cette initiative du gouvernement chinois, l’objectif serait de mettre la cotation au service des petites et moyennes entreprises.

“Prospérité commune”

Il s’agit là de la création de la troisième bourse en Chine. Celle de Pékin intervient après celle mise sur pied à Shanghai et Shenzhen. L’annonce du président chinois intervient dans un contexte où le discours de la Chine est beaucoup tourné vers la lutte contre les inégalités et contre les géants de la technologie. Les autorités chinoises prônent en effet un retour vers le concept de « prospérité commune » et la redistribution des richesses.

Des restrictions sur les jeux vidéo

« Nous continuerons à soutenir le développement innovant de petites et moyennes entreprises (…) en lançant la Bourse de Pékin », avait martelé le président Xi Jinping. Rappelons également que plusieurs mesures ont été prises au cours de ces derniers jours contre certains géants de la technologie en Chine. Des programmes de télé-réalité ont été interdits dans le pays. De sévères restrictions ont été imposées pour limiter le temps d’exposition des enfants aux jeux vidéo.