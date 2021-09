Le clou de girofle provient d’un arbre à feuilles qui pousse en Amérique du Sud et en Asie, il est généralement présenté comme un remède naturel pour traiter différents maux. Ses feuilles, ses boutons floraux et ses fruits sont utilisés pour produire de l’huile de girofle, largement utilisée en aromathérapie. L’huile de girofle est utilisée contre les problèmes de peau. Bien qu’il n’y ait aucune étude clinique à l’appui de ces affirmations, les propriétés antiseptiques et antimicrobiennes de l’huile de girofle, agissent contre le développement de la bactérie propionibacterium acnés, la bactérie cutanée impliquée dans le développement de l’acné.

L’huile de clou de girofle est également connue en tant que remède contre les maux de dents et les douleurs dentaires. Dans une étude menée en 2006 sur 73 adultes, des chercheurs ont découvert que le gel à base de girofle était comparable à la benzocaïne, un anesthésique local. Le clou de girofle aurait une capacité similaire à soulager la douleur. Pour soulager le mal de dents, il doit être placé sur la dent douloureuse. Il suffit ensuite de serrer les mâchoires et de le garder ainsi pendant plusieurs minutes.

Le clou de girofle est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. Chez certaines personnes, il peut provoquer des réactions allergiques et certains effets indésirables, tels qu’une sensation de brûlure, un risque accru de saignement et une baisse du taux de sucre dans le sang. L’ingestion d’huiles essentielles ou l’utilisation de quantités excessives à la surface du corps n’est pas recommandée en raison de problèmes de toxicité. Par conséquent, si vous souhaitez utiliser de l’huile de girofle, assurez-vous de consulter en premier lieu un professionnel de santé afin de déterminer si cette plante vous convient.