Un homme a été condamné à cinq ans de prison lundi au Vietnam pour avoir enfreint les règles strictes de quarantaine Covid-19 et propagé le virus à d’autres personnes, ont rapporté les médias officiels. Agé de 28 ans, Le Van Tri, a été reconnu coupable de « propagation de maladies infectieuses dangereuses » lors d’un procès d’une journée devant le tribunal populaire de la province méridionale de Ca Mau, a rapporté l’agence de presse vietnamienne VNA.

Le Vietnam a été l’une des réussites mondiales des coronavirus, grâce à des tests de masse ciblés, une recherche agressive des contacts, des restrictions strictes aux frontières et une quarantaine stricte. Mais de nouveaux groupes d’infections depuis fin avril ont terni ce record. « Tri est rentré à Ca Mau depuis Ho Chi Minh-Ville (…) et a enfreint les règles de quarantaine de 21 jours », a rapporté l’agence de presse. « Tri a infecté huit personnes, dont une est décédée des suites du virus après un mois de traitement », a ajouté l’agence.

Deux autres condamnations

Ca Mau, la province la plus méridionale du Vietnam, n’a signalé que 191 cas et deux décès depuis le début de la pandémie, bien inférieur aux près de 260 000 cas et 10 685 décès dans l’épicentre du coronavirus du pays, Ho Chi Minh-Ville. Le Vietnam est aux prises avec une aggravation de l’épidémie du coronavirus qui a infecté plus de 536 000 personnes et tué 13 385, majoritairement au cours des derniers mois. Pour les mêmes chefs d’accusation, le pays avait également condamné deux autres personnes à 18 mois et deux ans de prison avec sursis en juillet dernier.