La pandémie relative au nouveau coronavirus continue de faire objet d’une attention particulière de la part des scientifiques. A la faveur de son passage ce mercredi sur une chaîne de radio de Guadeloupe, le docteur Emmanuel Gordien, Virologue guadeloupéen, chef de l’unité de virologie de l’hôpital Avicenne de Bobigny s’est prononcé sur une étude qui a été réalisée sur les malades du Covid-19 ne présentant aucun symptôme.

L’enquête qui serait très récente et menée aux Etats-Unis estime le nombre de ces malades du Covid-19 ne présentant aucun symptôme à environ 45%. L’étude met notamment l’accent sur le danger qui guette ces malades qui ne présentent aucun symptôme comme les autres. Les asymptomatiques comme on les appelle auraient des séquelles graves qu’on identifie que plusieurs semaines après leurs infections.

Aucune précision sur les pathologies développées

« Jusqu’à présent, les scientifiques sont incapables de déterminer jusqu’à combien de temps après avoir eu la Covid-19, les asymptomatiques peuvent avoir des effets secondaires. Ils ne savent pas non plus précisément quels types de pathologies ils peuvent développer. », a tout de même tenu à préciser le Virologue guadeloupéen. Il indique que d’autres recherches permettront d’identifier les effets secondaires et si possible mettre sur pied une campagne de prévention pour protéger les populations.