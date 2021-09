Certains malades du Covid-19 développent des anticorps assez polyvalents et à même de maîtriser le virus ainsi que plusieurs variants. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une publication qui a été faite dans la revenue scientifique « Science » il y a quelques mois. Selon la radio américaine NPR qui a relayé l’étude le mardi dernier, l’immunologiste Shane Crotty a noté que certains porteurs du virus ont une résistance qu’il qualifie « d’une puissance impressionnante ».

Il s’agit d’une réponse immunitaire extraordinaire contre la maladie. L’organisme de ces personnes produit des anticorps assez élevés et d’une grande flexibilité. Ils peuvent résister à tous les variants qui circulent dans le monde actuellement. « C’est un peu plus spéculatif, mais je soupçonne également que ces malades auraient un certain degré de protection contre les virus de type SRAS qui n’ont pas encore infecté les humains », a fait savoir Dr Bieniasz qui est l’auteur d’une enquête réalisée en août.

Six variants pourraient être neutralisés

Cette étude permettait en effet de révéler que certains anticorps étaient capables de neutraliser six variants préoccupants du Covid-19. Pour l’heure, ces différentes études ne permettent pas d’identifier une autre solution qui serait plus efficace que la vaccination selon les appels que lancent les scientifiques.